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16:25 (мск), источник: АиФ Челябинск

Полиция заявила об отсутствии нарушений на фестивале красок в Челябинске

Мероприятие было согласовано, наружные наряды несли охрану, нарушений не было.

Нарушений на фестивале красок в Челябинске не было, сообщает и.о. руководитель пресс-службы УМВД Челябинска Светлана Ершова.

Вчера, 27 мая, прошёл фестиваль красок. Праздник должен был пройти на парковке у ТРК «Горки», однако организаторы в последний момент перенесли палатку с краской к дому № 124б по улице Артиллерийской.

Челябинцы стали оставлять в соцсетях возмущённые комментарии по поводу организации праздника. По словам очевидцев, на мероприятии не было никакой охраны и было много подростков, которые забирались на крышу здания и на металлические конструкции.

Однако в полиции заявили, что мероприятие было согласовано, охрану несли наружные наряды, нарушений не было.

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