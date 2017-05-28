Полиция заявила об отсутствии нарушений на фестивале красок в Челябинске
Мероприятие было согласовано, наружные наряды несли охрану, нарушений не было.
Мероприятие было согласовано, наружные наряды несли охрану, нарушений не было.
Нарушений на фестивале красок в Челябинске не было, сообщает и.о. руководитель
Вчера, 27 мая, прошёл фестиваль красок. Праздник должен был пройти на парковке у ТРК «Горки», однако организаторы в последний момент перенесли палатку с краской к дому № 124б по улице Артиллерийской.
Челябинцы стали оставлять в соцсетях возмущённые комментарии по поводу организации праздника. По словам очевидцев, на мероприятии не было никакой охраны и было много подростков, которые забирались на крышу здания и на металлические конструкции.
Однако в полиции заявили, что мероприятие было согласовано, охрану несли наружные наряды, нарушений не было.