Полиция заявила об отсутствии нарушений на фестивале красок в Челябинске

Нарушений на фестивале красок в Челябинске не было, сообщает и.о. руководитель пресс-службы УМВД Челябинска Светлана Ершова.

Вчера, 27 мая, прошёл фестиваль красок. Праздник должен был пройти на парковке у ТРК «Горки», однако организаторы в последний момент перенесли палатку с краской к дому № 124б по улице Артиллерийской.

Челябинцы стали оставлять в соцсетях возмущённые комментарии по поводу организации праздника. По словам очевидцев, на мероприятии не было никакой охраны и было много подростков, которые забирались на крышу здания и на металлические конструкции.