В Омской области ночью случилось страшное ДТП с тремя погибшими
Сегодня около 4:00 утра в Называевском районе произошло серьезное ДТП.
Сегодня около 4:00 утра в Называевском районе произошло серьезное ДТП.
На место аварии — автодорогу
Предварительно установлено, что 29-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2104» ехал со стороны Называевки. В районе 19 км мужчина не справился с управлением и опрокинул машину в кювет.
В результате ДТП три пассажира скончались на месте происшествия до приезда медиков. Также выяснилось, что водитель был без прав, да еще и пьяным.
Обстоятельства и причины происшествия будут окончательно установлены в ходе проверки, — резюмирует УГИБДД УМВД России по Омской области.