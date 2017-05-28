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16:16 (мск), источник: СуперОмск

В Омской области ночью случилось страшное ДТП с тремя погибшими

Сегодня около 4:00 утра в Называевском районе произошло серьезное ДТП.

На место аварии — автодорогу Называевск-Черемновка — выехала следственно-оперативная группа и вызваны экстренные службы.

Предварительно установлено, что 29-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2104» ехал со стороны Называевки. В районе 19 км мужчина не справился с управлением и опрокинул машину в кювет.

В результате ДТП три пассажира скончались на месте происшествия до приезда медиков. Также выяснилось, что водитель был без прав, да еще и пьяным.

Обстоятельства и причины происшествия будут окончательно установлены в ходе проверки, — резюмирует УГИБДД УМВД России по Омской области.

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