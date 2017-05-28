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10:27 (мск), источник: ЮГА.ру

В Динском районе женщина погибла в ДТП

В Динском районе 27 мая произошла авария, в результате которой погибла женщина.

ДТП случилось около 13:00 на трассе Краснодар — Ейск. По предварительным данным, 29 летняя девушка за рулем Nissan выехала на встречку и врезалась в ВАЗ 21102. После столкновения погибла 57-летняя пассажирка отечественного автомобиля, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

С травмами госпитализировали водителя и пассажира ВАЗ-21102. Водитель иномарки не пострадала. Проводится проверка.

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