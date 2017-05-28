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10:59 (мск), источник: РБК

Друг манчестерского террориста назвал возможные причины его радикализации

Террорист-смертник Салман Абеди, совершивший теракт в Манчестере, мог оказаться под влиянием радикальной группировки, которая действует в городе. Об этом в интервью SkyNews рассказал его друг детства, рэпер Geko.

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«В Манчестере есть группа, которая всем промывает мозги», — сказал Geko.

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Рэпер также отметил, что Абеди был «нормальным» и «улыбчивым» подростком. Однако, по его словам, в последнее время он стал намного более религиозным. Собеседник телеканала добавил, что не знает, почему «он это сделал» и «о чем он думал».

Теракт в Манчестере произошел 23 мая. Тогда после концерта американской певицы Арианы Гранде в фойе «Манчестер Арены» прогремел взрыв. В результате случившегося 22 человека погибли, 59 пострадали.

​Исполнителем теракта оказался 22-летний террорист-смертник Салман Абеди. Телеканал NBC News со ссылкой на источник в разведке США сообщал, что Абеди был связан с запрещенной в России террористической организацией «Аль-Каида». При этом ответственность за теракт на себя взяла террористическая группировка «Исламское государство» (также запрещена в России).

Комментарии
2
Сергей Саморуков
Вот к чему приводит ЛЮБАЯ религиозность , т.е. активно вскармливается ненависть к иным . События в России тоже тому подтверждение . Повторяю , что ЛЮБАЯ религия это прежде всего агрессия по отношению к другим людям .
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Владимир Vell
Сильная причина , а все думали , что он сам к этому пришел , медитируя в туалете.
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