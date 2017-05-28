Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Первый канал» оштрафуют за песню «Темная ночь» в шоу «Голос»
Участники "Поле чудес" рассказали, как шоу обманывает зрителей
В регионах начали выдавать ипотеку под 7% годовых
Максим Виторган забрал сына в Санкт-Петербург
Нюша и ее жених впервые вышли в свет вместе
Как советский фарфор и чужие фото «вдохновляют» художниковВ США разгорается скандал вокруг новой скульптуры одного из самых высокооплачиваемых художников современности
Представитель Бузовой опроверг слухи о ее уходе из «Дома 2»
Фильм Сергея Лозницы освистали в Каннах
Жильцы первых 18 пятиэтажек отказались от расселения
Названы лучшие для жизни районы Петербурга
США научились вызывать аномальную жару в России – эксперт
«Пылесос северного неба»: СМИ о новейшем оружии РФ
Нюша и ее жених впервые вышли в свет вместе
Как выглядит самая привлекательная женщина в мире (фото)
"Я не конченый человек": Дана Борисова о своей реабилитации
Толкалина объяснила, почему была "никакой" женой
Штраф «за красный»: тип светофора не имеет значения
Lotus перейдет под контроль китайцев
Фоторепортажи
8«Суперлюди» Японии
10Последний звонок-2017 в России
9Теракт в Манчестере
11«Мисс США-2017» стала сотрудница комиссии по ядерному регулированию
11:53 (мск), источник: Водитель Петербурга

На Руставели юный угонщик забыл ПДД и попался полиции

Юного автоугонщика в Калининском районе Петербурга подвело незнание правил дорожного движения. На украденной «шестёрке» он успел проехать около пяти километров.

По информации «Фонтанки», около трех часов ночи 27 мая сотрудники ДПС на перекрестке улицы Демьяна Бедного с Тимуровской заметили странные «Жигули». Машина ехала без включенных фар и постоянно перестраивалась из ряда в ряд. Увидев в зеркале заднего вида сигналящую патрульную машину с работающими маячками, водитель увеличил скорость, а к требованиям полицейских остановиться остался глух.

Нагнали «шестёрку» у дома 25 по улице Руставели. Перед взорами сотрудников ДПС предстал юный автолюбитель, которому едва исполнилось 16 лет, а также его друг 17 лет на пассажирском сиденье.

Провода в замке зажигания несовершеннолетние умельцы соединили напрямую. Позже выяснилось, что машина пропала от дома 90 по проспекту Металлистов, о чем ее владелец уже уведомил полицию.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Хватит ли петербургского солнца для солнцемобиля
КНДР испытала новую систему ПВО
Китай осудил позицию лидеров стран G7 по спорным территориям
СМИ узнали о намерении Трампа выйти из Парижского соглашения
Россиянка победила в Бриллиантовой лиге под нейтральным флагом
Число жертв стихии на Шри-Ланке увеличилось до 146 человек
Друг манчестерского террориста назвал причины его радикализации
Авиалайнер XXI века: в чем секрет российского самолета МС-21
Спорт
Венгер и «Арсенал»: кубковые легенды В фантастическом по красоте и драматизму финале «Арсенал» взял верх над «Челси»
Авто
Mercedes готовит новую модель EQ Mercedes-Benz продолжит делать шаги по развитию своего нового бренда EQ
Hi-Tech
Samsung Galaxy S9 и S9+: разработка идет полным ходом Появилась первая информация о будущем флагмане
Кино
Депп и еще 7 актеров — секс-символов, которые нас разочаровали 15–20 лет назад имена этих актеров прочно ассоциировались со словами вроде «магнетизм», «харизма» и «успех». Однако времена поменялись, и они вместе с ними, причем далеко не в лучшую сторону
Недвижимость
Хочу продать квартиру – как узнать, сколько она стоит?
В регионах начали выдавать ипотеку под 7% годовых
Названы лучшие для жизни районы Петербурга
Итальянцы построят в России дома по принципу «Лего»
Леди
Чем модные привычки кореянок отличаются от наших Кто вдохновляет современных корейцев, где купить платье, похожее на национальный костюм, а также какие тенденции популярны в Сеуле сейчас — в нашей статье
Дети
Стефания Маликова пожаловалась на испорченный последний звонок Дети знаменитостей попрощались со школой.
Все о ремонте
Плюсы и минусы квартир-студий
Как контролировать ремонт: советы профи
Как оформить кухню: 11 современных решений
Дизайн маленького участка: 10 отличных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь