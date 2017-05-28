На Руставели юный угонщик забыл ПДД и попался полиции

По информации «Фонтанки», около трех часов ночи 27 мая сотрудники ДПС на перекрестке улицы Демьяна Бедного с Тимуровской заметили странные «Жигули». Машина ехала без включенных фар и постоянно перестраивалась из ряда в ряд. Увидев в зеркале заднего вида сигналящую патрульную машину с работающими маячками, водитель увеличил скорость, а к требованиям полицейских остановиться остался глух.

Нагнали «шестёрку» у дома 25 по улице Руставели. Перед взорами сотрудников ДПС предстал юный автолюбитель, которому едва исполнилось 16 лет, а также его друг 17 лет на пассажирском сиденье.

Провода в замке зажигания несовершеннолетние умельцы соединили напрямую. Позже выяснилось, что машина пропала от дома 90 по проспекту Металлистов, о чем ее владелец уже уведомил полицию.