Трясет все чаще: во Вранче произошло еще одно землетрясение

КИШИНЕВ, 28 мая — Sputnik. Землетрясение произошло в сейсмической зоне Вранча в 02:34 на глубине 114 километров. Сила подземных толчков составила 3,3 по шкале Рихтера.

Более мощное землетрясение было зарегистрировано во Вранче 19 мая. Оно ощущалось и в Молдове. Эпицентр землетрясения находился на глубине 140 километров, сила толчков составила 4.5 балла.

Румынские сейсмологи обратили внимание на то, что в последний период в районе Восточных Карпат Румынии регистрируются множественные землетрясения, происходящие на разных глубинах.

По их мнению, то, что подземные толчки происходят на разных глубинах, но почти в одном эпицентре, расположенном в зоне Вранчи, является уникальным фактом в области сейсмологии. Однако, такое поведение земной коры делает невозможными любое прогнозирование дальнейших толчков.