В центре Волгограда водитель иномарки вылетел на перекресток на красный свет

ДТП произошло в час ночи. 54-летний водитель «Фиат Альбеа», двигаясь по проспекту Жукова со стороны улицы Каспийская, на пересечении с улицей Рокоссовского выехал на перекресток и на запрещающий красный сигнал светофора совершил столкновение с автомобилем «Датсун» под управлением 55-летнего водителя.

В результате аварии водитель автомобиля «Фиат Альбеа» погиб, также пострадал 11-летний пассажир автомобиля «Датсун». Ребенок был доставлен в больницу.