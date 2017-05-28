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12:21 (мск), источник: РИАЦ

В центре Волгограда водитель иномарки вылетел на перекресток на красный свет

В результате аварии ее виновник от полученных травм скончался на месте до прибытия скорой медицинской помощи.

ДТП произошло в час ночи. 54-летний водитель «Фиат Альбеа», двигаясь по проспекту Жукова со стороны улицы Каспийская, на пересечении с улицей Рокоссовского выехал на перекресток и на запрещающий красный сигнал светофора совершил столкновение с автомобилем «Датсун» под управлением 55-летнего водителя.

В результате аварии водитель автомобиля «Фиат Альбеа» погиб, также пострадал 11-летний пассажир автомобиля «Датсун». Ребенок был доставлен в больницу.

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