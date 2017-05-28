Число жертв стихии на Шри-Ланке увеличилось до 146 человек
Ранее сообщалось о 91 погибшем.
Ранее сообщалось о 91 погибшем.
МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Число погибших на
По данным агентства, 112 человек числятся пропавшими без вести и 500 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома
Ранее сообщалось о 91 погибшем. В настоящее время в стране проводятся поисковые и спасательные операции, в которых участвуют службы безопасности, местные жители и военнослужащие. Большое количество людей до сих пор остается заблокированными в своих селах в результате стихийного бедствия.