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12:40 (мск), источник: ТАСС

Полиция составила административный протокол на мачеху ребенка, просившего деньги в Москве

В пресс-службе ГУ МВД России также сообщили, что информация СМИ об аннулировании протокола в отношении отца мальчика не соответствует действительности.

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Полиция Москвы составила административный протокол на мачеху ребенка, которого в пятницу вечером в центре города доставили в отделение полиции за попрошайничество. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД, подчеркнув, что опубликованная в СМИ информация об аннулировании административного протокола в отношении отца ребенка не соответствует действительности.

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«Ранее в СМИ появилась информация о том, что отцу ребенка, доставленного в полицию, принесены извинения, а протокол в отношении него аннулирован. В связи с этим необходимо уточнить, что извинения были принесены ребенку за причиненные неудобства. Как уже сообщалось, в отношении отца ребенка составлен протокол об административном правонарушении по ст. 5.35 КоАП РФ (“Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних”), а в отношении его жены — по 19.3 КоАП РФ (“Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции”)», — сообщили в ГУ МВД.

Вечером 26 мая на Арбате был задержан и доставлен в отдел полиции десятилетний ребенок. По данным ГУ МВД, мальчик занимался попрошайничеством, в то же время ряд СМИ писал, что ребенок читал прохожим стихи, а его мать находилась неподалеку. В полиции сообщили, что женщина представилась соседкой мальчика и попросила передать несовершеннолетнего ей, что являлось бы прямым нарушением закона. После отказа полицейских женщина начала кричать, провоцируя конфликт и привлекая к себе внимание прохожих, а также записывать происходящее на камеру мобильного телефона.

По данным полицейского главка, около 22 часов 26 мая мальчик был передан его отцу, прибывшему в отдел полиции.

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