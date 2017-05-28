В Башкирии «зоозащитница» облила лошадь автомобильной краской

— В полицию Белорецкого района обратилась администрация одной из местных баз отдыха. Представитель сообщил, что неизвестные облили краской лошадь, принадлежащую предприятию. Животное получило химические ожоги, ему потребовалась помощь ветеринара, — сообщил руководитель пресс-службы МВД по РБ Максим Родионов.

Участковый уполномоченный быстро установил «художника». Ею оказалась 50-летняя местная жительница, которая призналась, что действительно совершила это. По ее словам, она пожалела лошадь, которую, по ее мнению, недокармливали. Тогда сельчанка взяла баллончик с автомобильной краской и обрызгала животное, чтобы привлечь к нему внимание. О том, что краска может причинить вред она, якобы, не догадывалась.

Сейчас в отношении женщины решается вопрос о привлечении к административной ответственности.