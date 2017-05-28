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20:14 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Девушка погибла при взрыве петарды в Иркутской области

Четверо человек получили химические ожоги.

Девушка погибла при взрыве петарды в СНТ «Черемушки» в Усольском районе Иркутской области накануне, 27 мая. Четыре человека получили химические ожоги. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.

В садоводстве отдыхала компания молодых людей 1989−1992 годов рождения. При распитии алкоголя молодежь взрывала пиротехнику.

«По предварительным данным в результате неосторожного обращения с пиротехникой произошло травмирование женщины, повлекшее смерть, четверо людей получили ожоги. Все пострадавшие были госпитализированы в ближайшую больницу Ангарска», — отметили в ведомстве.

Полиция установила круг всех участников инцидента. В дальнейшем расследованием будет заниматься СУ СКР по Иркутской области.

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