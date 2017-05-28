Opel сбил 13-летнего велосипедиста в Волгограде
13-летний школьник оказался под колесами автомобиля Opel Corsa в Ворошиловском районе Волгограда.
13-летний школьник оказался под колесами автомобиля Opel Corsa в Ворошиловском районе Волгограда.
Как рассказали ВДТВ в ГУ МВД России по Волгоградской области, мальчик, управлявший велосипедом, был сбит на выезде со двора по адресу улица Комитетская, 30.
За рулем иномарки в момент ДТП находился 26-летний водитель.
Школьник в результате ДТП был доставлен в городскую больницу.