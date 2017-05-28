Opel сбил 13-летнего велосипедиста в Волгограде

Как рассказали ВДТВ в ГУ МВД России по Волгоградской области, мальчик, управлявший велосипедом, был сбит на выезде со двора по адресу улица Комитетская, 30.

За рулем иномарки в момент ДТП находился 26-летний водитель.

Школьник в результате ДТП был доставлен в городскую больницу.