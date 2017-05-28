Подростки атаковали полицейских на фестивале красок в Челябинске
В Челябинске подростки напали на полицейских на фестивале красок Холи, сообщает портал Ura.ru.
В Челябинске подростки напали на полицейских на фестивале красок Холи, сообщает портал Ura.ru.
Инцидент произошел 27 мая. На видеозаписях, которые опубликовал портал, видно, как участники фестиваля атакуют автомобили правоохранителей. По данным издания, полицейские обеспечивали охрану порядка на мероприятия.
Портал отмечает, что подростки закидали машины полицейских красками под крики «Мусора прессуют!». Они также пинали автомобиль и оскорбляли правоохранителей.
В
По отдельным фактам нарушения общественного порядка проводится проверка.
По данным портала, в этом году против проведения фестиваля красок выступила Челябинская епархия, попросив прокуратуру проверить законность его проведения. Священники посчитали, что он несет угрозу «проникновения демонических практик в душу российского народа», отмечает Ura.ru.