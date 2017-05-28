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14:54 (мск), источник: РБК

Подростки атаковали полицейских на фестивале красок в Челябинске

В Челябинске подростки напали на полицейских на фестивале красок Холи, сообщает портал Ura.ru.

Инцидент произошел 27 мая. На видеозаписях, которые опубликовал портал, видно, как участники фестиваля атакуют автомобили правоохранителей. По данным издания, полицейские обеспечивали охрану порядка на мероприятия.

Портал отмечает, что подростки закидали машины полицейских красками под крики «Мусора прессуют!». Они также пинали автомобиль и оскорбляли правоохранителей.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинско области порталу сообщили, что «факты попадания [краски] на ведомственный автомобиль действительно имели место», однако «массовых беспорядков допущено не было». ​

По отдельным фактам нарушения общественного порядка проводится проверка.
МВД

По данным портала, в этом году против проведения фестиваля красок выступила Челябинская епархия, попросив прокуратуру проверить законность его проведения. Священники посчитали, что он несет угрозу «проникновения демонических практик в душу российского народа», отмечает Ura.ru.

Комментарии
2
валерий малютин
птенцы навального, шалят....#онижедети....
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Агабала Агабалаев
Это сегодня подростки, а завтра??? И кто-то это знает. В колонию, чтобы не повадно было.
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