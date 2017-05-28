Подростки атаковали полицейских на фестивале красок в Челябинске

Инцидент произошел 27 мая. На видеозаписях, которые опубликовал портал, видно, как участники фестиваля атакуют автомобили правоохранителей. По данным издания, полицейские обеспечивали охрану порядка на мероприятия.

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Портал отмечает, что подростки закидали машины полицейских красками под крики «Мусора прессуют!». Они также пинали автомобиль и оскорбляли правоохранителей. В пресс-службе ГУ МВД по Челябинско области порталу сообщили, что «факты попадания [краски] на ведомственный автомобиль действительно имели место», однако «массовых беспорядков допущено не было». ​

По отдельным фактам нарушения общественного порядка проводится проверка. МВД