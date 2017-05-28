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15:27 (мск), источник: Om1.ru

В Омске дерево упало в нескольких сантиметрах от машины

Водитель автомобиля оказался везунчиком — большая ветка не задела машину.

Усилившийся ветер в Омске вновь начал наводить беспорядок в городе. Не выдерживая порывов, падают ветви деревьев.

Так, на улице Волочаевской внушительных размеров ветка рухнула рядом с припаркованным автомобилем. Водителю явно повезло — ветвь упала буквально в нескольких сантиметрах от машины.

Напомним, 23 мая в Омске разразился сильный ураган. Тогда от непогода пострадали десятки автомобилей, на которых рухнули деревья.

Не повезло и некоторым омичам, к примеру, на горожан падали рекламные щиты. Пыльная буря с порывами ветра 20 метров в секунду сильно напугала горожан.

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