Алматы переживает очередной потоп

Городу, который отходит от последствий паводков и подтоплений вследствие выпадения трети месячной нормы осадков, природа приготовила очередную порцию влаги.

Улицы города вновь превратились в реки, обувь горожан промокла насквозь, некоторые светофоры не работают. Ввиду того, что ливень пришелся на воскресный день, пробок не наблюдается. Осадки в виде обильного дождя начались в Алматы с 15:28.

Отметим, по данным синоптиков на юге, юго-востоке и востоке Казахстана ожидались кратковременные дожди с грозами, преимущественно в горных и предгорных районах.

«Температура при этом здесь сохранится выше климатической нормы на 3−6 градусов, а на остальной территории она будет ниже нормы на 2−4 градуса», — отмечали в РГП «Казгидромет».

Сводки о количестве выпавших осадков и данные о новых подтоплениях станут известны ближе к вечеру. Ливень в городе продолжается.