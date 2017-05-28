Алматы переживает очередной потоп
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — Алматинцы настолько привыкли к проливным дождям, что подтопления улиц воспринимают спокойно, передает корреспондент МИА «Казинформ».
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — Алматинцы настолько привыкли к проливным дождям, что подтопления улиц воспринимают спокойно, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Городу, который отходит от последствий паводков и подтоплений вследствие выпадения трети месячной нормы осадков, природа приготовила очередную порцию влаги.
Улицы города вновь превратились в реки, обувь горожан промокла насквозь, некоторые светофоры не работают. Ввиду того, что ливень пришелся на воскресный день, пробок не наблюдается. Осадки в виде обильного дождя начались в Алматы с 15:28.
Отметим, по данным синоптиков на юге,
«Температура при этом здесь сохранится выше климатической нормы на 3−6 градусов, а на остальной территории она будет ниже нормы на 2−4 градуса», — отмечали в РГП «Казгидромет».
Сводки о количестве выпавших осадков и данные о новых подтоплениях станут известны ближе к вечеру. Ливень в городе продолжается.