Пассажира из Омска экстренно сняли с самолета в Турции
Мужчине перед вылетом внезапно стало плохо.
Мужчине перед вылетом внезапно стало плохо.
Пассажира из Омска пришлось экстренно госпитализировать из самолета рейса авиакомпании Royal Flight, который должен был лететь рейсом RF-8006 из турецкой Антальи 24 мая, сообщает «НГС. Омск».
Вылет задержали на шесть часов
Задержавшийся борт приземлился в Омске в 6 часов утра 25 мая. О судьбе оставшейся в Турции семьи и состоянии здоровья омича пока ничего неизвестно.
Напомним, что 18 мая в Омск вернулись туристы, застрявшие в Анталье