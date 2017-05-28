Пассажира из Омска экстренно сняли с самолета в Турции

Пассажира из Омска пришлось экстренно госпитализировать из самолета рейса авиакомпании Royal Flight, который должен был лететь рейсом RF-8006 из турецкой Антальи 24 мая, сообщает «НГС. Омск».

Вылет задержали на шесть часов из-за резкого ухудшения состояния здоровья неизвестного мужчины, летевшего в Омск с семьей. При этом самолет развернули назад, когда он уже ехал по взлетной полосе. По словам других пассажиров, мужчина внезапно покраснел и начал терять сознание. За почувствовавшим себя плохо россиянином в аэропорт прибыла «скорая».

Задержавшийся борт приземлился в Омске в 6 часов утра 25 мая. О судьбе оставшейся в Турции семьи и состоянии здоровья омича пока ничего неизвестно.