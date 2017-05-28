В Тольятти до смерти избили охранника на стройке

19 мая работники строящегося объекта на ул. Новопромышленной обнаружили в одном из помещений охранника с тяжелыми травмами. Пострадавшему вызвали «скорую», но позже он скончался в больнице.

Как выяснилось, кто-то избил пострадавшего и оставил одного в сторожке.

По подозрению в избиении задержали 44-летнего ранее судимого мужчину, который находился в розыске. Он дал признательные показания и рассказал, что избил потерпевшего в результате конфликта, возникшего при распитии спиртного. Кроме того, после неравной драки подозреваемый забрал у жертвы мобильник, чайник и личные вещи.

По статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» возбуждено уголовное дело.