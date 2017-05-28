Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Ходченковой до Хайек: звезды на юбилее Каннского фестиваля
Участники "Поле чудес" рассказали, как шоу обманывает зрителей
Депутаты возмутились щедростью премий в «Роснефти» и «Газпроме»
Дочка Асмус и Харламова восхитила соцсети своей прической
64-летняя жена Макрона надела мини на встречу с Меланией Трамп
Как советский фарфор и чужие фото «вдохновляют» художниковВ США разгорается скандал вокруг новой скульптуры одного из самых высокооплачиваемых художников современности
Депп и еще 7 актеров — секс-символов, которые нас разочаровали
От Ходченковой до Хайек: звезды на юбилее Каннского фестиваля
Граждан переведут на новую систему договоров в ЖКХ
Сантехников и электриков обяжут приходить по ночам
"Медовый месяц закончился": эксперт об отношениях Украины и США
США умеют вызывать аномальную жару в РФ – эксперт
64-летняя жена Макрона надела мини на встречу с Меланией Трамп
Екатерина Климова с семьей путешествуют по Иордании (фото)
СМИ: Минобороны РФ построят вертолетоносец несмотря на санкции
США умеют вызывать аномальную жару в РФ – эксперт
Для автовладельцев подготовили пересчет стоимости ОСАГО
Mega Track — большая мечта маленькой фирмы
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
12Добро пожаловать в «Твин Пикс»
10Последний звонок-2017 в России
12Воспоминания Набережной Круазет
19:58 (мск), источник: Volga News

В Тольятти до смерти избили охранника на стройке

Тольяттинские полицейские задержали жителя Октябрьска, предположительно, причастного к смерти избитого мужчины, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

19 мая работники строящегося объекта на ул. Новопромышленной обнаружили в одном из помещений охранника с тяжелыми травмами. Пострадавшему вызвали «скорую», но позже он скончался в больнице.

Как выяснилось, кто-то избил пострадавшего и оставил одного в сторожке.

По подозрению в избиении задержали 44-летнего ранее судимого мужчину, который находился в розыске. Он дал признательные показания и рассказал, что избил потерпевшего в результате конфликта, возникшего при распитии спиртного. Кроме того, после неравной драки подозреваемый забрал у жертвы мобильник, чайник и личные вещи.

По статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» возбуждено уголовное дело.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Анастасия Мыскина стала послом ЧМ-2018 от Самары
В Сирии сообщили о гибели 20 человек при ударе коалиции в Ракке
Глава Пентагона назвал КНДР «прямой угрозой» для США
Макарова обыграла первую «ракетку» мира на старте Ролан Гаррос
Меркель призвала Евросоюз брать судьбу в свои руки
Авиалайнер XXI века: в чем секрет российского самолета МС-21
Подростки напали на полицейских на фестивале красок в Челябинске
Джон Траволта подарил свой Boeing-707 австралийскому музею
Спорт
90 минут или 9 месяцев? Как оценивать сезон «Арсенала» Вчера в Кубке Англии Арсен Венгер выиграл мёд. Осталось понять: это была бочка или ложка?
Авто
Mercedes готовит новую модель EQ Mercedes-Benz продолжит делать шаги по развитию своего нового бренда EQ
Hi-Tech
Samsung Galaxy S9 и S9+: разработка идет полным ходом Появилась первая информация о будущем флагмане
Кино
Депп и еще 7 актеров — секс-символов, которые нас разочаровали 15–20 лет назад имена этих актеров прочно ассоциировались со словами вроде «магнетизм», «харизма» и «успех». Однако времена поменялись, и они вместе с ними, причем далеко не в лучшую сторону
Недвижимость
В регионах начали выдавать ипотеку под 7% годовых
Жильцы первых 18 пятиэтажек отказались от расселения
Госдума рассмотрит закон о сносе пятиэтажек по всей России
Итальянцы построят в России дома по принципу «Лего»
Леди
Чем модные привычки кореянок отличаются от наших Кто вдохновляет современных корейцев, где купить платье, похожее на национальный костюм, а также какие тенденции популярны в Сеуле сейчас — в нашей статье
Дети
Стефания Маликова пожаловалась на испорченный последний звонок Дети знаменитостей попрощались со школой.
Все о ремонте
Плюсы и минусы квартир-студий
Как контролировать ремонт: советы профи
Как оформить кухню: 11 современных решений
Дизайн маленького участка: 10 отличных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь