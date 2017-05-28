Под Одессой десятки мертвых дельфинов выбросило на берег
Согласно информации, дельфины погибли
Согласно информации, дельфины погибли
КИЕВ, 28 мая — РИА Новости Украина. В Одесской области на побережье вынесло несколько десятков мертвых дельфинов. Об этом на своей странице в Facebook написал председатель Килийского райсовета Павел Бойченко.
По его словам, в гибели дельфинов виноваты браконьеры.
«Это дельфины погибшие
«Это не просто скотство, это преступление! Негодяи, которые все это делают, и те, кто крышует этот беспредел. должны быть наказаны!» — возмутился чиновник и пообещал в понедельник направить запросы в прокуратуру и полицию.
Ранее в интернете появилось видео, на котором запечатлено неизвестное существо. Его длина составляет 15 метров. Инцидент произошел на северном берегу индонезийского острова Серам.