Под Одессой десятки мертвых дельфинов выбросило на берег

КИЕВ, 28 мая — РИА Новости Украина. В Одесской области на побережье вынесло несколько десятков мертвых дельфинов. Об этом на своей странице в Facebook написал председатель Килийского райсовета Павел Бойченко.

По его словам, в гибели дельфинов виноваты браконьеры.