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16:58 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Под Одессой десятки мертвых дельфинов выбросило на берег

Согласно информации, дельфины погибли из-за браконьеров, которые в море выставляют сети на осетровых. В сети попадаются дельфины, которые погибают от удушья. За последние дни на побережье обнаружено несколько десятков трупов.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 28 мая — РИА Новости Украина. В Одесской области на побережье вынесло несколько десятков мертвых дельфинов. Об этом на своей странице в Facebook написал председатель Килийского райсовета Павел Бойченко.

По его словам, в гибели дельфинов виноваты браконьеры.

«Это дельфины погибшие из-за беспредела браконьеров, которые в море выставляют сети на осетровых, в сети попадаются дельфины, которые погибают от удушья. Их просто выбрасывают в море. За последние дни на побережье обнаружено несколько десятков трупов в районе Вилково — Приморское!» — написал Бойченко.

«Это не просто скотство, это преступление! Негодяи, которые все это делают, и те, кто крышует этот беспредел. должны быть наказаны!» — возмутился чиновник и пообещал в понедельник направить запросы в прокуратуру и полицию.

Ранее в интернете появилось видео, на котором запечатлено неизвестное существо. Его длина составляет 15 метров. Инцидент произошел на северном берегу индонезийского острова Серам.

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