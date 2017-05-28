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17:20 (мск), источник: Интерфакс

Подростки в Челябинске на фестивале красок напали на машину полицейских

Челябинск. 28 мая. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Полиция в Челябинске проводит проверку по факту нарушения общественного порядка на фестивале красок, который накануне проходил в областном центре.

«Массового беспорядка на фестивале допущено не было, однако отдельные факты нарушения общественного порядка на празднике — да, были, и по ним проводится проверка», — сообщил агентству «Интерфакс-Урал» в воскресенье сотрудник пресс-службы областного УМВД.

Между тем, в соцсетях появились видеозаписи, на которых несколько десятков подростков, окружив полицейскую машину, выкрикивают нецензурные выражения, пинают автомобиль и кидают в него краску.

Ранее миссионерский отдел Челябинской митрополии попросил органы прокуратуры и исполнительной власти проверить содержательную сторону «Всероссийского Фестиваля красок» и ему подобных мероприятий «на предмет соответствия российскому законодательству, в особенности “Концепции национальной безопасности РФ”, принятой в 2015 году, в части защиты ее культурного суверенитета», сообщается на сайте организации.

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