Подростки в Челябинске на фестивале красок напали на машину полицейских

«Массового беспорядка на фестивале допущено не было, однако отдельные факты нарушения общественного порядка на празднике — да, были, и по ним проводится проверка», — сообщил агентству «Интерфакс-Урал» в воскресенье сотрудник пресс-службы областного УМВД.

Между тем, в соцсетях появились видеозаписи, на которых несколько десятков подростков, окружив полицейскую машину, выкрикивают нецензурные выражения, пинают автомобиль и кидают в него краску.