Трое белорусов погибли в ДТП в Пермском крае
28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трое белорусов погибли в ДТП в городе Березники в Пермском крае России. Эту информацию подтвердили кореспонденту БЕЛТА в
28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трое белорусов погибли в ДТП в городе Березники в Пермском крае России. Эту информацию подтвердили кореспонденту БЕЛТА в
«Посольство Беларуси в России занимается этой ситуацией», — проинформировали в
Как сообщила
В результате ДТП водитель иномарки и два его пассажира (1983 и 1985 годов рождения) скончались на месте, еще два пассажира (1973 и 1969 годов рождения) получили травмы различной степени тяжести. Кроме этого, были травмированы два пассажира автобуса. Все пострадавшие госпитализированы. В настоящее время по факту