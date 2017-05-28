Трое белорусов погибли в ДТП в Пермском крае

«Посольство Беларуси в России занимается этой ситуацией», — проинформировали в пресс-службе.

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю, 27 мая в 19.50 в городе Березники по ул. Пятилетки в направлении автодороги Пермь-Березники двигался автомобиль Mitsubishi L-200 под управлением мужчины 1988 года рождения. По предварительной информации, водитель внедорожника, проехав 150 м от дома № 150, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автобусом МАЗ.