Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Депп и еще 7 актеров — секс-символов, которые нас разочаровали
Участники "Поле чудес" рассказали, как шоу обманывает зрителей
Итальянцы построят в России дома по принципу «Лего»
Мама превращает еду для дочки в произведения искусства
Екатерина Климова с семьей путешествуют по Иордании (фото)
Как советский фарфор и чужие фото «вдохновляют» художниковВ США разгорается скандал вокруг новой скульптуры одного из самых высокооплачиваемых художников современности
Депп и еще 7 актеров — секс-символов, которые нас разочаровали
От Ходченковой до Хайек: звезды на юбилее Каннского фестиваля
Эксперты подсчитали, сколько стоит вся недвижимость в мире
В Мытищах и Внуково появится метро
"Медовый месяц закончился": эксперт об отношениях Украины и США
США умеют вызывать аномальную жару в РФ – эксперт
64-летняя жена Макрона надела мини на встречу с Меланией Трамп
Екатерина Климова с семьей путешествуют по Иордании (фото)
СМИ: Минобороны РФ построят вертолетоносец несмотря на санкции
США умеют вызывать аномальную жару в РФ – эксперт
Штраф «за красный»: тип светофора не имеет значения
Lotus перейдет под контроль китайцев
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
10В тени красоты
12Воспоминания Набережной Круазет
9Теракт в Манчестере
17:21 (мск), источник: Tengrinews

Крупный пожар тушат в Семее

В Семее пожарные уже несколько часов тушат горящую пилораму. Возгоранию присвоен повышенный уровень сложности, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

К счастью, человеческих жертв нет. В момент возгорания в цеху находился охранник, который и вызвал пожарную службу. По приезду на место огнеборцы выяснили, что горит пилорама местного предпринимателя.

«На территории полностью сгорел цех и все станки внутри него. Площадь пожара составила 500 квадратных метров. Однако из-за сильного ветра огонь распространился на степь за пределами территории. Поэтому общая площадь сейчас — порядка 1000 квадратов», сообщили в управлении по ЧС Семея. К месту возгорания выехали 10 единиц спецтехники отряда № 2 УЧС города и еще две — Семейского резервата «Семей орманы».

Пожар все еще не потушен. В этих работах задействованы в общей сложности 55 человек. На данный момент известно, что сгорело около 200 кубометров пиломатериала. Предварительная версия возгорания — неосторожное обращение с огнем или нарушение требований пожарной безопасности при резке металлоконструкций. На данный момент на месте происшествия работает испытательная пожарная лаборатория Департамента по ЧС ВКО, которой предстоит определить точную причину пожара, в том числе и отработать версию поджога.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Из-за временного закрытия аэропорта Алматы задерживаются рейсы Air Astana
В Сирии сообщили о гибели 20 человек при ударе коалиции в Ракке
Китай осудил позицию лидеров стран G7 по спорным территориям
Меркель призвала Евросоюз брать судьбу в свои руки
Россиянка обыграла первую «ракетку» мира на старте Ролан Гаррос
Авиалайнер XXI века: в чем секрет российского самолета МС-21
Подростки напали на полицейских на фестивале красок в Челябинске
Джон Траволта подарил свой Boeing-707 австралийскому музею
Спорт
90 минут или 9 месяцев? Как оценивать сезон «Арсенала» Вчера в Кубке Англии Арсен Венгер выиграл мёд. Осталось понять: это была бочка или ложка?
Авто
Mercedes готовит новую модель EQ Mercedes-Benz продолжит делать шаги по развитию своего нового бренда EQ
Hi-Tech
Samsung Galaxy S9 и S9+: разработка идет полным ходом Появилась первая информация о будущем флагмане
Кино
Депп и еще 7 актеров — секс-символов, которые нас разочаровали 15–20 лет назад имена этих актеров прочно ассоциировались со словами вроде «магнетизм», «харизма» и «успех». Однако времена поменялись, и они вместе с ними, причем далеко не в лучшую сторону
Недвижимость
Хочу продать квартиру – как узнать, сколько она стоит?
В регионах начали выдавать ипотеку под 7% годовых
Жилье в пятиэтажках под снос оценят по рыночной цене
Итальянцы построят в России дома по принципу «Лего»
Леди
Чем модные привычки кореянок отличаются от наших Кто вдохновляет современных корейцев, где купить платье, похожее на национальный костюм, а также какие тенденции популярны в Сеуле сейчас — в нашей статье
Дети
Стефания Маликова пожаловалась на испорченный последний звонок Дети знаменитостей попрощались со школой.
Все о ремонте
Частые ошибки, совершаемые при ремонте ванной комнаты
7 ошибок в оформлении загородного дома
Как самостоятельно сделать ремонт в санузле
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь