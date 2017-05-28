Крупный пожар тушат в Семее
В Семее пожарные уже несколько часов тушат горящую пилораму. Возгоранию присвоен повышенный уровень сложности, передает корреспондент Tengrinews.kz.
В Семее пожарные уже несколько часов тушат горящую пилораму. Возгоранию присвоен повышенный уровень сложности, передает корреспондент Tengrinews.kz.
К счастью, человеческих жертв нет. В момент возгорания в цеху находился охранник, который и вызвал пожарную службу. По приезду на место огнеборцы выяснили, что горит пилорама местного предпринимателя.
«На территории полностью сгорел цех и все станки внутри него. Площадь пожара составила 500 квадратных метров. Однако
Пожар все еще не потушен. В этих работах задействованы в общей сложности 55 человек. На данный момент известно, что сгорело около 200 кубометров пиломатериала. Предварительная версия возгорания — неосторожное обращение с огнем или нарушение требований пожарной безопасности при резке металлоконструкций. На данный момент на месте происшествия работает испытательная пожарная лаборатория Департамента по ЧС ВКО, которой предстоит определить точную причину пожара, в том числе и отработать версию поджога.