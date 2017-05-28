Крупный пожар тушат в Семее

К счастью, человеческих жертв нет. В момент возгорания в цеху находился охранник, который и вызвал пожарную службу. По приезду на место огнеборцы выяснили, что горит пилорама местного предпринимателя.

«На территории полностью сгорел цех и все станки внутри него. Площадь пожара составила 500 квадратных метров. Однако из-за сильного ветра огонь распространился на степь за пределами территории. Поэтому общая площадь сейчас — порядка 1000 квадратов», сообщили в управлении по ЧС Семея. К месту возгорания выехали 10 единиц спецтехники отряда № 2 УЧС города и еще две — Семейского резервата «Семей орманы».