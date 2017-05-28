Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Фильм Сергея Лозницы освистали в Каннах
Участники "Поле чудес" рассказали, как шоу обманывает зрителей
В Кремле рассказали о позиции Путина по украинской проблеме
Стефания Маликова пожаловалась на испорченный последний звонок
Екатерина Климова с семьей путешествуют по Иордании (фото)
Трамп усыпил министра торговли речью о важности торговли Уилбур Росс сидел в одном ряду с дочерью президента США Иванкой
Депп и еще 7 актеров — секс-символов, которые нас разочаровали
От Ходченковой до Хайек: звезды на юбилее Каннского фестиваля
Жильцы первых 18 пятиэтажек отказались от расселения
Названы лучшие для жизни районы Петербурга
"Медовый месяц закончился": эксперт об отношениях Украины и США
США умеют вызывать аномальную жару в РФ – эксперт
64-летняя жена Макрона надела мини на встречу с Меланией Трамп
Екатерина Климова с семьей путешествуют по Иордании (фото)
СМИ: Минобороны РФ построят вертолетоносец несмотря на санкции
США умеют вызывать аномальную жару в РФ – эксперт
Штраф «за красный»: тип светофора не имеет значения
Lotus перейдет под контроль китайцев
Фоторепортажи
10В тени красоты
10Последний звонок-2017 в России
20Крепостные стены XXI века
12Воспоминания Набережной Круазет
17:20 (мск), источник: ТАСС

При стрельбе в США погибли не менее восьми человек

Злоумышленник атаковал как минимум три жилых дома.

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. По меньшей мере восемь человек стали в ночь на воскресенье жертвами стрельбы в американском штате Миссисипи. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP).

Нападение произошло в округе Линкольн. Злоумышленник атаковал как минимум три жилых дома. Одним из погибших оказался заместитель местного шерифа. Стрелок взят под стражу.

В настоящий момент выясняются мотивы злоумышленника, а также то, был ли он знаком с жертвами нападения.

Комментарии
2
Супер Культурный
Настоящий православный или католик
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Владимир *****
ИГИЛ добрался и до наших недругов- США!
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Корпорация "Иркут": первый полет МС-21 прошел в штатном режиме
В Сирии сообщили о гибели 20 человек при ударе коалиции в Ракке
Китай осудил позицию лидеров стран G7 по спорным территориям
Меркель призвала Евросоюз брать судьбу в свои руки
Россиянка обыграла первую «ракетку» мира на старте Ролан Гаррос
Авиалайнер XXI века: в чем секрет российского самолета МС-21
Подростки напали на полицейских на фестивале красок в Челябинске
Джон Траволта подарил свой Boeing-707 австралийскому музею
Спорт
90 минут или 9 месяцев? Как оценивать сезон «Арсенала» Вчера в Кубке Англии Арсен Венгер выиграл мёд. Осталось понять: это была бочка или ложка?
Авто
Mercedes готовит новую модель EQ Mercedes-Benz продолжит делать шаги по развитию своего нового бренда EQ
Hi-Tech
Samsung Galaxy S9 и S9+: разработка идет полным ходом Появилась первая информация о будущем флагмане
Кино
Депп и еще 7 актеров — секс-символов, которые нас разочаровали 15–20 лет назад имена этих актеров прочно ассоциировались со словами вроде «магнетизм», «харизма» и «успех». Однако времена поменялись, и они вместе с ними, причем далеко не в лучшую сторону
Недвижимость
Хочу продать квартиру – как узнать, сколько она стоит?
В регионах начали выдавать ипотеку под 7% годовых
Жилье в пятиэтажках под снос оценят по рыночной цене
Итальянцы построят в России дома по принципу «Лего»
Леди
Чем модные привычки кореянок отличаются от наших Кто вдохновляет современных корейцев, где купить платье, похожее на национальный костюм, а также какие тенденции популярны в Сеуле сейчас — в нашей статье
Дети
Стефания Маликова пожаловалась на испорченный последний звонок Дети знаменитостей попрощались со школой.
Все о ремонте
Плюсы и минусы квартир-студий
Как контролировать ремонт: советы профи
Как оформить кухню: 11 современных решений
Дизайн маленького участка: 10 отличных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь