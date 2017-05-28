При стрельбе в США погибли не менее восьми человек
Злоумышленник атаковал как минимум три жилых дома.
Злоумышленник атаковал как минимум три жилых дома.
МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. По меньшей мере восемь человек стали в ночь на воскресенье жертвами стрельбы в американском штате Миссисипи. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP).
Нападение произошло в округе Линкольн. Злоумышленник атаковал как минимум три жилых дома. Одним из погибших оказался заместитель местного шерифа. Стрелок взят под стражу.
В настоящий момент выясняются мотивы злоумышленника, а также то, был ли он знаком с жертвами нападения.