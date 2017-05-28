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19:30 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронежской области парень сжег сарай матери своей возлюбленной

Так молодой человек отреагировал на отказ девушки.

Источник: Новости Воронежа

К полицейским из Грибановского района обратилась 46-летняя жительница села Малая Грибановка. У нее сожгли сарай.

Стражи порядка сначала искали подозреваемых среди знакомых женщины. Но оказалось, что сарай поджег 23-летний знакомый дочери потерпевшей.

Оказалось, что парень хотел наладить с девушкой отношения, но та ему отказала. После он стал ей угрожать по телефону, а потом спалил постройку.

«Задержанный дал признательные показания», — рассказали в пресс-службе регионального МВД.

По факту произошедшего возбудили дело за умышленное уничтожение имущества. Парню грозит до 5 лет колонии.

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В Воронежской области парень сжег сарай матери своей возлюбленной
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