В Воронежской области парень сжег сарай матери своей возлюбленной

К полицейским из Грибановского района обратилась 46-летняя жительница села Малая Грибановка. У нее сожгли сарай.

Стражи порядка сначала искали подозреваемых среди знакомых женщины. Но оказалось, что сарай поджег 23-летний знакомый дочери потерпевшей.

Оказалось, что парень хотел наладить с девушкой отношения, но та ему отказала. После он стал ей угрожать по телефону, а потом спалил постройку.

«Задержанный дал признательные показания», — рассказали в пресс-службе регионального МВД.

По факту произошедшего возбудили дело за умышленное уничтожение имущества. Парню грозит до 5 лет колонии.