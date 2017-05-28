В Воронежской области парень сжег сарай матери своей возлюбленной
Так молодой человек отреагировал на отказ девушки.
Так молодой человек отреагировал на отказ девушки.
К полицейским из Грибановского района обратилась 46-летняя жительница села Малая Грибановка. У нее сожгли сарай.
Стражи порядка сначала искали подозреваемых среди знакомых женщины. Но оказалось, что сарай поджег 23-летний знакомый дочери потерпевшей.
Оказалось, что парень хотел наладить с девушкой отношения, но та ему отказала. После он стал ей угрожать по телефону, а потом спалил постройку.
«Задержанный дал признательные показания», — рассказали в
По факту произошедшего возбудили дело за умышленное уничтожение имущества. Парню грозит до 5 лет колонии.