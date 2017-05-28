В Днепре произошла драка со стрельбой, есть пострадавший

По данным правоохранителей, выехав на вызов, патрульные обнаружили раненного парня, которого доставили в больницу. Также, выяснили приметы людей, которые совершили выстрелы из пистолета, и в каком направлении они скрылись.

КИЕВ, 28 мая — РИА Новости Украина. В Днепре патрульные полицейские 27 мая поздно вечером в Соборном районе задержали группу злоумышленников, которые устроили стрельбу, ранив парня. Об этом сообщает управление патрульной полиции города.

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«В ходе отработки района полицейские в одном из дворов заметили лиц, похожих по описанию потерпевшего. Увидев правоохранителей, компания молодых людей быстро села в автомобиль и начала удирать. Началось преследование. Благодаря совместным усилиям патрульных экипажей транспортное средство было заблокировано», — говорится в сообщении.

В автомобиле находились трое молодых мужчин и одна девушка. Они признались в том, что ранее у них произошел конфликт с потерпевшим, и что именно они произвели выстрелы.

Во время поверхностной проверки у подозреваемых нашли оружие. В настоящее время проводится следствие.

Ранее сообщалось, что в поселка Ольшаны Харьковской области произошел вооруженный конфликт, в результате которого были ранены четверо мужчин, один из которых умер в больнице.