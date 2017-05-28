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20:15 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Появилась видеозапись масштабного пожара в Екатеринбурге

Сгорело два частных дома на ВИЗе.

В Екатеринбурге растопка бани в частном секторе закончилась масштабным пожаром. Как передает 28 мая корреспондент «АиФ-Урал», площадь возгорания составила 450 кв.м. — один дом уничтожен полностью, второй серьезно пострадал.

По данным службы спасения «Сова», пожар начался днем в половине четвертого. На одном из участков мужчина затопил баню, но по каким-то причинам она загорелась, а затем огонь практически моментально перекинулся на жилые дома по адресу Отрадная 44 и 46. Один из них сгорел полностью, второй серьёзно пострадал.

На ликвидации происшествия работали 15 единиц пожарной техники и 57 сотрудников. Ночлег для погорельцев обещали обеспечить соседи.

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