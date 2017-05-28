Появилась видеозапись масштабного пожара в Екатеринбурге

В Екатеринбурге растопка бани в частном секторе закончилась масштабным пожаром. Как передает 28 мая корреспондент «АиФ-Урал», площадь возгорания составила 450 кв.м. — один дом уничтожен полностью, второй серьезно пострадал.

По данным службы спасения «Сова», пожар начался днем в половине четвертого. На одном из участков мужчина затопил баню, но по каким-то причинам она загорелась, а затем огонь практически моментально перекинулся на жилые дома по адресу Отрадная 44 и 46. Один из них сгорел полностью, второй серьёзно пострадал.