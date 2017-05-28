В Воронеже у «Динамо» маршрутный ПАЗ разнес вдребезги припаркованный Volkswagen

Об инциденте рассказали свидетели, опубликовав фотографии в группе «Аварии | ДТП | Воронежа» в ВКонтакте. ДТП произошло около часу дня в субботу, 27 мая, рядом с Центральным парком культуры и отдыха, более известным как «Динамо». Здесь маршрутный автобус ПАЗ, следовавший по маршруту № 10а, врезался в автомобиль «Фольксваген Поло», припаркованный в разрешенном месте у обочины.

На какой скорости летела маршрутка, свидетели не уточняют, но удар был мощным, его последствия хорошо видны на снимке — у машины чуть не вдребезги разбита вся левая «водительская» половина, в том числе обе двери, снесен багажник, повреждена крыша, смят бампер, выбито заднее стекло.

Эта дикая авария могла бы закончиться трагически, окажись в иномарке водитель и пассажиры — но людей в салоне не было. Сообщается, что Фольсквагеном управляла женщина — припарковав машину в разрешенном месте, она ушла гулять в парк с ребенком, даже не подозревая, что ее иномарка окажется «на пути» у неадекватного лихого маршрутчика. В момент столкновения автомобилистка находилась в парке, и не видела, как ее машину разносит маршрутный автобус.

Свидетели инцидента сообщают, что во время езды маршрутчик не слишком внимательно следил за дорогой, поскольку был занят — собирал плату за проезд. Но эта попытка быть водителем и кондуктором в одном лице привела к весьма серьезному ДТП.

На месте аварии побывали автоинспекторы, но пока точной информации о причинах инцидента и ходе расследования не поступало.

Напомним, что в Воронеже едва ли не каждую неделю случаются серьезные аварии и резонансные инциденты с участием водителей пассажирского транспорта — некоторые выходки носят откровенно хамский характер, другие говорят об очевидном пренебрежении воронежских водителей безопасностью и жизнями других людей. Так, буквально на днях, в среду, 24 мая водитель школьного ПАЗа устроил серьезную аварию на трассе Дон — ранены несколько детей и двое взрослых. На прошлой неделе, 19 мая на Московском проспекте ПАЗ сбил женщину, внезапно решив проехать через пешеходный переход, да еще на красный сигнал светофора. Ранее автобус ЛиАЗ и маршрутный Форд Транзит «не поделили» проспект Революции, устроив крупное ДТП. Неделей раньше в интернете появилось запись, как маршрутный ПАЗ промчал по встречке, чуть не сбив дорожных рабочих. До этого несколько человек пострадали в ДТП с тремя автобусами — ПАЗ, ЛиАЗ и ГАЗель «не поделили» Ленинский проспект.