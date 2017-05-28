В Нижегородской области в результате ДТП погиб мотоциклист

Мотоциклист погиб в результате столкновения с автомобилем на улице Калинина в Арзамасе, сообщает Rusargument со ссылкой на региональную полицию.

Легковой автомобиль «Лада» и мотоцикл Suzuki столкнулись 27 мая около 16 часов. Мотоциклист получил тяжелые травмы и погиб на месте происшествия.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.