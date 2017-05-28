В Трехгорном супружеская пара на квадроцикле сорвалась в реку, женщина погибла
Около сотни добровольцев, а также спасатели и военнослужащие прочесывают пойму реки в поисках мужчины.
Около сотни добровольцев, а также спасатели и военнослужащие прочесывают пойму реки в поисках мужчины.
По последним данным, обнаружено тело женщины, которая вместе с мужем на квадроцикле сорвались в реку Юрюзань (Трехгорный, ЗАТО, Челябинская область), передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Напомним, в ночное время 27 мая молодые супруги сорвались на квадроцикле в реку Юрюзань в поселке Вязовая. Спустя сутки тело женщины обнаружили в районе Минки, что в 10 км от предполагаемого места происшествия. Мужчину до сих пор не нашли.
В поисках участвуют добровольцы из Трехгорного, Юрюзани,