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20:00 (мск), источник: dostup1.ru

В Трехгорном супружеская пара на квадроцикле сорвалась в реку, женщина погибла

Около сотни добровольцев, а также спасатели и военнослужащие прочесывают пойму реки в поисках мужчины.

По последним данным, обнаружено тело женщины, которая вместе с мужем на квадроцикле сорвались в реку Юрюзань (Трехгорный, ЗАТО, Челябинская область), передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, в ночное время 27 мая молодые супруги сорвались на квадроцикле в реку Юрюзань в поселке Вязовая. Спустя сутки тело женщины обнаружили в районе Минки, что в 10 км от предполагаемого места происшествия. Мужчину до сих пор не нашли.

В поисках участвуют добровольцы из Трехгорного, Юрюзани, Катав-Ивановска, Усть-Катава и близлежащих деревень, а также полицейские, военнослужащие и сотрудники МЧС.

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В Трехгорном супружеская пара на квадроцикле сорвалась в реку, женщина погибла
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