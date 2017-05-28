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20:02 (мск), источник: РБК - Украина

Двое военнослужащих Нацгвардии задержаны за убийство, — Матиос

Двое военнослужащих Национальной гвардии полка «Азов» задержаны за убийство. Об этом сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в эфире телеканала ZIK.

Источник: AP 2017

«На прошлой неделе мы задержали двух военнослужащих Национальной гвардии полка “Азов” за совершение насильственных преступлений, убийств. Они убили людей», — заявил он.

При этом Матиос уточнил, что убийства были не бытовые, а «с умыслом». Также, по словам военного прокурора, задержанные находились не на линии разграничения, а на «третьей линии».

Напомним, в апреле 2017 года бывший командир расформированной роты патрульной службы милиции особого назначения «Торнадо» Главного управления МВД Украины в Луганской области Руслан Онищенко, его заместитель Николай Цукур и еще 6 сотрудников подразделения были осуждены к длительным срокам лишения свободы.

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