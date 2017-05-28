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20:17 (мск), источник: Комсомольская правда

В уфимском микрорайоне Зеленая роща провалился асфальт

Место ЧП оградили, но не засыпали.

Хоть и шутят уфимцы, что город уходит под землю, однако провалы в башкирской столицы уж слишком зачастили. На этот раз просадка грунта произошла во дворе жилого дома по улице Софьи Перовской, 23, что в микрорайоне Зеленая роща.

Параметры ямы небольшие, однако опасность, по мнению местных жителей, которые опубликовали фотографии с места ЧП в сообществе БашДПТ, все-таки есть.

— Яму оградили, но засыпать ее, по всей видимости, никто пока не собирается, — уверяют уфимцы.

Горожанам остается надеяться, что за ночь провал не увеличится в размерах.

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