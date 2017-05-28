На АЗС во Львовской обл. мужчина угрожал облить себя бензином и поджечь

Во Львовской обл. мужчина угрожал, что обольет себя бензином и подожжет, находясь на автозаправочной станции. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

«В Пустомытовское отделение полиции 27 мая в 21:23 на оперативную линию “102” позвонил мужчина и сообщил, что он приехал автомобилем “ТАТА” на автозаправочную станцию в селе Гамалеевка, и угрожал облить себя бензином и поджечь. Никаких требований при этом он не выдвигал. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, эксперты-взрывотехники, кинолог, а также бойцы КОРД. Правоохранители установили личность мужчины — им оказался 60-летний житель одного из сел Камянко-Бугского района, который ранее проходил лечение в специализированном медицинском учреждении», — говорится в сообщении.

Мужчину не удавалось переубедить отказаться от своего замысла, поэтому он был задержан бойцами КОРД. Сейчас решается вопрос о его помещение на лечение в специализированное медицинское учреждение.