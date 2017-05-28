На АЗС во Львовской обл. мужчина угрожал облить себя бензином и поджечь
Мужчину не удавалось переубедить отказаться от своего замысла, поэтому он был задержан бойцами КОРД.
Мужчину не удавалось переубедить отказаться от своего замысла, поэтому он был задержан бойцами КОРД.
Во Львовской обл. мужчина угрожал, что обольет себя бензином и подожжет, находясь на автозаправочной станции. Об этом сообщает
«В Пустомытовское отделение полиции 27 мая в 21:23 на оперативную линию “102” позвонил мужчина и сообщил, что он приехал автомобилем “ТАТА” на автозаправочную станцию в селе Гамалеевка, и угрожал облить себя бензином и поджечь. Никаких требований при этом он не выдвигал. На месте происшествия работала
Мужчину не удавалось переубедить отказаться от своего замысла, поэтому он был задержан бойцами КОРД. Сейчас решается вопрос о его помещение на лечение в специализированное медицинское учреждение.