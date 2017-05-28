Пять часов тушили пожар на пилораме в Семее

Огонь был такой силы, что ему присвоили повышенный третий уровень опасности. Площадь пожара составила 1000 квадратных метров. На место возгорания прибыли около 50 огнеборцев и 10 единиц техники, также помощь оказали сотрудники лесного резервата «Семей орманы». Тем не менее, ликвидировать пожар удалось лишь в 20−00 часов.

По данным специалистов, сгорело 200 кубических метров древесины, также огонь перекинулся и на ограждение цеха. К счастью, жертв и пострадавших нет. Материальный ущерб подсчитывается. Версий, от чего мог возникнуть пожар — две: неосторожное обращение с огнем или нарушение правил безопасности при проведении металлорежущих работ.