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20:50 (мск), источник: Newtimes.kz

Пять часов тушили пожар на пилораме в Семее

В УЧС Семея сообщили, что 28 мая около 15:00 часов дня поступил вызов о том, что на окраине города горит деревообрабатывающий цех (пилорама), передает телеканал «Хабар 24».

Источник: Newtimes.kz

Огонь был такой силы, что ему присвоили повышенный третий уровень опасности. Площадь пожара составила 1000 квадратных метров. На место возгорания прибыли около 50 огнеборцев и 10 единиц техники, также помощь оказали сотрудники лесного резервата «Семей орманы». Тем не менее, ликвидировать пожар удалось лишь в 20−00 часов.

По данным специалистов, сгорело 200 кубических метров древесины, также огонь перекинулся и на ограждение цеха. К счастью, жертв и пострадавших нет. Материальный ущерб подсчитывается. Версий, от чего мог возникнуть пожар — две: неосторожное обращение с огнем или нарушение правил безопасности при проведении металлорежущих работ.

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