Пять часов тушили пожар на пилораме в Семее
В УЧС Семея сообщили, что 28 мая около 15:00 часов дня поступил вызов о том, что на окраине города горит деревообрабатывающий цех (пилорама), передает телеканал «Хабар 24».
В УЧС Семея сообщили, что 28 мая около 15:00 часов дня поступил вызов о том, что на окраине города горит деревообрабатывающий цех (пилорама), передает телеканал «Хабар 24».
Огонь был такой силы, что ему присвоили повышенный третий уровень опасности. Площадь пожара составила 1000 квадратных метров. На место возгорания прибыли около 50 огнеборцев и 10 единиц техники, также помощь оказали сотрудники лесного резервата «Семей орманы». Тем не менее, ликвидировать пожар удалось лишь в 20−00 часов.
По данным специалистов, сгорело 200 кубических метров древесины, также огонь перекинулся и на ограждение цеха. К счастью, жертв и пострадавших нет. Материальный ущерб подсчитывается. Версий, от чего мог возникнуть пожар — две: неосторожное обращение с огнем или нарушение правил безопасности при проведении металлорежущих работ.