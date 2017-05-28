В столичном Гидропарке горел спортклуб, обошлось без потерпевших

В столичном Гидропарке ночью произошел пожар в спортивном клубе, обошлось без потерпевших, передает пресс-служба ГУ ГосЧС в Киеве.

Информация о пожаре поступила сразу после полуночи 28 мая. Прибыв к месту вызова, пожарные установили, что возгорание произошло на крыше одноэтажного здания размером на площади ориентировочно 40 кв. м. Пожар был локализован в 1:17 и ликвидирован в 1:45.