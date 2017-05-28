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21:27 (мск), источник: 112.ua

В столичном Гидропарке горел спортклуб, обошлось без потерпевших

На месте работали 10 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и около 50 человек личного состава.

В столичном Гидропарке ночью произошел пожар в спортивном клубе, обошлось без потерпевших, передает пресс-служба ГУ ГосЧС в Киеве.

Информация о пожаре поступила сразу после полуночи 28 мая. Прибыв к месту вызова, пожарные установили, что возгорание произошло на крыше одноэтажного здания размером на площади ориентировочно 40 кв. м. Пожар был локализован в 1:17 и ликвидирован в 1:45.

На месте работали 10 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и около 50 человек личного состава. Причина пожара сейчас устанавливается.

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