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22:23 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Сотрудницу МВД в Екатеринбурге поймали с фальшивым дипломом

Девушка была у начальства на хорошем счету.

Одну из сотрудниц МВД России по Свердловской области уличили в использовании подложного диплома о высшем образовании, сообщает корреспондент «АиФ-Урал».

«Вычислили» ее сотрудники собственной безопасности областного полицейского главка. Как рассказал «АиФ-Урал» пресс-секретарь силового ведомства Валерий Горелых, майор полиции в 2004 году отдала в отдел кадров фальшивый документ об окончании Уральской юридической академии (ныне — УрГЮУ). Компрометирующие девушку материалы сейчас изучают в следственном комитете. По нашей информации, до последнего времени женщина была у начальства на хорошем счету. В полицию она поступила из службы ФМС. На данный момент она находится под подпиской о невыезде.

Официальный представитель следственного комитета Максим Чалков подтвердил «АиФ-Урал» эту информацию. «Речь идёт о 3 части статьи 327 УК РФ “Использование заведомо подложного документа”. Сотрудники СК собирают доказательства».

Стоит также отметить, что подделка документов наказывается в России штрафом в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок до 2 лет, либо арестом на срок до 6 месяцев.

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