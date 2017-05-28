Сотрудницу МВД в Екатеринбурге поймали с фальшивым дипломом
Девушка была у начальства на хорошем счету.
Девушка была у начальства на хорошем счету.
Одну из сотрудниц МВД России по Свердловской области уличили в использовании подложного диплома о высшем образовании, сообщает корреспондент «АиФ-Урал».
«Вычислили» ее сотрудники собственной безопасности областного полицейского главка. Как рассказал «АиФ-Урал»
Официальный представитель следственного комитета Максим Чалков подтвердил «АиФ-Урал» эту информацию. «Речь идёт о 3 части статьи 327 УК РФ “Использование заведомо подложного документа”. Сотрудники СК собирают доказательства».
Стоит также отметить, что подделка документов наказывается в России штрафом в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок до 2 лет, либо арестом на срок до 6 месяцев.