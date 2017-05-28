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28 мая, источник: БЕЛТА

В Лепельском районе опрокинулся пьяный бесправник на Hyundai, 13-летняя девочка попала в больницу

28 мая, Витебск / Алена Тихонова — БЕЛТА/. В Лепельском районе пьяный бесправник на Hyundai съехал в кювет и опрокинулся, 13-летняя пассажирка попала в больницу. Подробности аварии корреспонденту БЕЛТА рассказал начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.

ДТП произошло 26 мая около 20.40 на 174-м км автодороги Минск-Витебск. Здесь съехал в кювет и опрокинулся автомобиль Hyundai. В результате аварии телесные повреждения получила девочка 2004 года рождения, которая была пассажиром иномарки. Ребенок госпитализирован. Еще один пассажир автомобиля (женщина 1984 года рождения) не пострадала.

За рулем машины был мужчина 1969 года рождения, не имеющий права управления автомобилем, который к тому же находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина пытался скрыться — убегал в лес. Но его догнал и вернул на место ДТП один из проезжающих водителей.

Как выяснилось, травмированная в аварии девочка, гостила у отца. Вечером мужчина попросил друга отвезти ребенка домой к матери в соседнюю деревню. «На вопрос, почему он доверил девочку пьяному водителю, отец ответил, что внешне не было заметно, что мужчина не трезв», — отметил Александр Казючиц.

Еще одна авария с автомобилем, в котором ехали дети (к счастью они не пострадали — оба ребенка перевозились в специальных удерживающих устройствах), случилась 28 мая в Витебском районе. На 98-м км автодороги граница России — Витебск — Гомель — граница Украины в кювет съехал микроавтобус. Автомобилем управлял россиянин 1978 года рождения. Мужчина вместе с женой и двумя детьми (2010 и 2015 годов рождения) ехал на отдых в Болгарию. В результате аварии дети не пострадали. В больницу попала жена водителя 1981 года рождения (у женщины травмы различной степени тяжести).

Как выяснилось, водитель отвлекся от управления автомобилем — обернулся, чтобы взять чай, который ему передавала жена. Скорую помощь и милицию вызвали проезжающие, которые кроме этого помогли людям выбраться из, съехавшего в кювет автомобиля.

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