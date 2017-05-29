Фото: На Каме перевернулась лодка с рыбаками, один погиб
(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). На Каме в Нижнекамском районе перевернулась лодка, в которой находились двое мужчин, сообщили ИА «Татар-информ» в
(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). На Каме в Нижнекамском районе перевернулась лодка, в которой находились двое мужчин, сообщили ИА «Татар-информ» в
В час дня на единый номер вызова экстренных служб 112 позвонил очевидец и сообщил, что на Каме неподалеку от Камских Полян перевернулась лодка с двумя мужчинами. Один из них выжил, второй — неизвестно.
На место выехали сотрудники Нижнекамского
Как рассказал очевидец, он приехал на Каму на рыбалку и увидел, что на берегу лежит мужчина, который явно замерзает. Приехавший предложил помощь. 50-летний мужчина рассказал, что в самодельной деревянной лодке они находились вместе с зятем.
В районе водозабора лодка перевернулась. Старшему из мужчин удалось выплыть, зятя он потерял из виду.
Лодка перевернулась в 50 метрах от берега, глубина Камы в этом месте 15−20 метров.
Пострадавшего осмотрели медики, в госпитализации он не нуждался. Получив консультацию медиков, он уехал домой в Камские Поляны.
Поисками пропавшего 67-летнего мужчины занялись инспекторы ГИМС на катере и спасатели ЗПСО № 6. В 15.40 тело пропавшего было обнаружено в воде под лодкой в 5 метрах от берега. Погибший оказался зацеплен за веревку, по всей видимости, он запутался, пытаясь выбраться