Фото: На Каме перевернулась лодка с рыбаками, один погиб

В час дня на единый номер вызова экстренных служб 112 позвонил очевидец и сообщил, что на Каме неподалеку от Камских Полян перевернулась лодка с двумя мужчинами. Один из них выжил, второй — неизвестно.

На место выехали сотрудники Нижнекамского пожарно-спасательного гарнизона, а также старший опергруппы ПСЧ № 163.

Как рассказал очевидец, он приехал на Каму на рыбалку и увидел, что на берегу лежит мужчина, который явно замерзает. Приехавший предложил помощь. 50-летний мужчина рассказал, что в самодельной деревянной лодке они находились вместе с зятем.

В районе водозабора лодка перевернулась. Старшему из мужчин удалось выплыть, зятя он потерял из виду.

Лодка перевернулась в 50 метрах от берега, глубина Камы в этом месте 15−20 метров.

Пострадавшего осмотрели медики, в госпитализации он не нуждался. Получив консультацию медиков, он уехал домой в Камские Поляны.