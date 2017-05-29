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00:04 (мск), источник: Фонтанка

Участкового оставили до утра охранять снаряд времен ВОВ

Боеприпас времён Великой Отечественной войны нашли жители Кировского района Петербурга днём в воскреснье, 28 мая. До прибытия взрывотехников потенциально опасный снаряд сторожит местный участковый.

Как стало известно «Фонтанке», снаряд был найден во дворе на улице Маринеско, дом 9. Жильцы вызвали полицию, через некоторое время пришёл участковый и вызвал подмогу. Прибывший наряд ППС позвал на помощь взрывотехников ОМОН.

В Росгвардии подтвердили, что сотрудники ведомства действительно выезжали на место, осмотр был закончен в 17:20. Находкой жителей оказался 76-миллиметровый снаряд от советской дивизионной и противотанковой пушки. Несмотря на то, что боеприпас подвергся сильной коррозии, в нем сохранились и взрывчатое вещество и взрыватель.

После визита Росгвардии находку завалили мешками с песком, а участковый продолжил охранять. В понедельник боеприпас вывезут и уничтожат сапёры Западного военного округа.

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