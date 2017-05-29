В Красноярском крае и Иркутской области подвели итоги пожаров

От огня удалось отстоять более 5200 домов. МЧС России подготовило проекты распоряжений правительства РФ о выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда. При этом лесопожарная обстановка в целом по стране остается сложной. В настоящий момент в 46 субъектах России установлен «Особый противопожарный режим».

А в Ставропольском крае по мере схода воды к работе приступают комплексные восстановительные бригады. Комиссии по оценке ущерба уже обследовали 334 жилых дома, по итогам обследования составлены соответствующие акты.

Кстати, глава МЧС Владимир Пучков на встрече с пострадавшими от паводка в Ставропольском крае сообщил, что в зонах подтопления по поручению президента России каждому пострадавшему будет оказана помощь из резервного фонда правительства РФ.

За 50 лет наблюдений таких осадков на Ставрополье не было, хотя наводнение 2002 года унесло сотни жизней.

К работам привлечены аэромобильные группировки 6 региональных управлений МЧС России, Донского спасцентра, спасатели Южного и Северо-Кавказского региональных поисково-спасательных отрядов МЧС. Задействованы бригады из курсантов-аттестованных спасателей высших учебных заведений МЧС России. Всего более 3300 человек и 560 единиц техники.

Но это всего лишь цифры и статистика происшествий, не дающие ответы на вопросы, по каким причинам возникли столь масштабные катастрофы. Специалисты МЧС и гидрологи придерживаются точки зрения, что природная стихия в виде дождей оказалась настолько сильной, что за 50 лет наблюдения таких осадков не было. А до этого самое сильное наводнение 2002 года было несравнимо меньшим по масштабу, но унесло сотни жизней. То есть в этот раз власти и МЧС готовы куда как лучше, чем 15 лет назад.

А вот что касается пожаров в Сибири, то тут еще разбираться и разбираться. По словам главы МЧС России Владимира Пучкова, почти везде виновен человеческий фактор. Сколько людей не предупреждали, а все равно жгут остатки мусора, прошлогоднюю траву, а лесозаготовители-арендаторы сжигают порубочные остатки. И ничто их не пугает и не останавливает. В результате государство несет миллионные убытки и гибнут люди.

Шрафы арендаторов не пугают, и заинтересованности соблюдать противопожарные меры, как предписано по новому Лесному кодексу, у них нет.