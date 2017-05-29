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03:11 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Александр Соловьев согласился со следствием

Как стало известно «Ъ», экс-губернатор Удмуртии Александр Соловьев признал свою вину в получении взяток. Правда, по данным источников «Ъ», речь идет не о получении всех 140 млн руб., которые ему инкриминирует СКР, а по нескольким взяточным эпизодам. Адвокаты, нанятые дочерью бывшего чиновника, полагают, что признание могло быть получено под давлением следствия. Защитник по назначению утверждает, что Александр Соловьев сотрудничает со следствием добровольно.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Как рассказали «Ъ» адвокаты Ирина Пикалева и Сергей Ларионов, договор на защиту Александра Соловьева был заключен с ними дочерью экс-губернатора Евгенией Сирик на следующий день после задержания ее отца в Ижевске 4 апреля.

«Однако следователь Роман Мухачев фактически проигнорировал данное решение, введя в дело адвоката по назначению Алексея Ульянова, — пояснила “Ъ” госпожа Пикалева.— Именно он участвовал в оформлении протокола задержания экс-губернатора в Москве и предъявлении тому обвинения. А для представления интересов Александра Соловьева в Басманном суде, где рассматривалось ходатайство о его аресте, судом был назначен другой адвокат — Галина Гамбург».

За всеми этими событиями адвокатам Пикалевой и Ларионову пришлось наблюдать со стороны. Представить же интересы клиента они смогли лишь однажды — в апелляционной инстанции Мосгорсуда, где с 24 по 26 апреля рассматривалась жалоба адвоката Ларионова на арест экс-губернатора. Сам арестант, выступавший в режиме видеоконференции, не стал возражать против их участия в деле, как и представления в дальнейшем его интересов.

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Однако в ходе заседания представитель СКР приобщил к делу заявление Александра Соловьева об отказе от услуг новых защитников. Судья не стала выводить их из дела, основываясь на личном согласии экс-губернатора. «Для окончательного прояснения позиции клиента нам необходимо с ним встретиться, — заявил “Ъ” господин Ларионов.— Но сотрудники СИЗО в допуске к подзащитному отказывают, требуя на это разрешение следователя Романа Мухачева, которое он не дает. А это противоречит действующему законодательству».

Более того, считают защитники, экс-губернатору не предоставили возможность позвонить из СИЗО домой, чтобы лично обозначить свою позицию по поводу защиты.

Тем временем, считают адвокаты, следствие пытается добиться от обвиняемого признательных показаний, что косвенно подтвердил сам Александр Соловьев, обронив в апелляционном суде фразу: «Да, я нарушил закон», что не осталось без внимания адвокатов. «Но до тех пор, пока мы не встретимся с клиентом, мы не можем выяснить, признает ли Александр Соловьев вину или нет, — продолжил адвокат Ларионов.— И чтобы положить конец этой неопределенности, в начале мая мы направили в Басманный суд жалобу с требованием допустить нас к участию в следствии и к подзащитному в СИЗО». Но, как пояснил защитник, ее до сих пор не назначили к рассмотрению.

Следователь СКР Роман Мухачев отказался обсуждать с «Ъ» ситуацию, сославшись на занятость. В свою очередь, адвокат по назначению следствия Алексей Ульянов рассказал, что Александр Соловьев сам отказывается встречаться с новыми защитниками. Правда, об этом защитнику по назначению сообщил не его клиент, а следователь. «А не позвонил он родным, потому что возникли какие-то технические проблемы в Лефортовском СИЗО», — отметил господин Ульянов.

По словам адвоката Ульянова, никто не мешает его клиенту отправлять письма родным, а медицинская помощь ему предоставляется по первому требованию. «По моему ходатайству его дочь принесла в СИЗО необходимые препараты, которые он теперь регулярно получает», — пояснил господин Ульянов. Но, несмотря на это, защитники Ирина Пикалева и Сергей Ларионов утверждают, что здоровье их подзащитного в СИЗО значительно ухудшилось. Причем настолько, что сам арестант заявлял в Мосгорсуде, что «вряд ли доживет до суда».

Адвокат сообщил также, что за полтора месяца расследования Александр Соловьев признал вину в получении взяток. По словам защитника, он признает отдельные эпизоды коррупции, но оспаривает вменяемую ему сумму поборов 140 млн руб. «Его (экс-губернатора.— “Ъ”) позиция правильная, — считает адвокат Ульянов, — поскольку в итоге она может привести к смягчению наказания». На вопрос «Ъ», собирается ли его подзащитный ходатайствовать об особом порядке рассмотрения своего дела в суде, защитник предложил не спешить, так как до завершения следственных действий пройдет еще несколько месяцев. При этом адвокат подчеркнул, что у следствия достаточно информации, чтобы говорить об обоснованности предъявленного экс-чиновнику обвинения.

СКР вменяет Александру Соловьеву два эпизода получения взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, в 2014—2016 годах обвиняемый «получил от представителей организаций, осуществляющих строительство мостовых переходов через реку Кама и реку Буй у города Камбарки, взятки в виде денег на общую сумму 139 млн руб., а также в виде доли участия в коммерческой организации стоимостью 2,7 млн руб.». За это Александр Соловьев, считают следователи, должен был обеспечить мостовикам «внеочередную оплату работ из федерального и регионального бюджетов, выделение лицензий для геологического изучения участка недр и на разведку, а также добычу песка и песчано-гравийной смеси».

Алексей Соковнин

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