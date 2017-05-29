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03:14 (мск), источник: VLADNEWS

Иностранцы организовали наркобизнес в одном из приморских городов

Возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции пресекли преступную деятельность двух приезжих из Средней Азии 1969 и 1976 годов рождения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Установлено, что с января 2017 года женщины осуществляли сбыт наркотического средства героин наркозависимым лицам на территории Находкинского городского округа. При этом, зная об уголовной ответственности, они использовали меры конспирации: часто меняли не только номера мобильных телефонов, но и места проживания.

В ходе розыска сотрудники полиции задокументировали факт сбыта наркотиков и пресекли противоправною деятельности наркоторговок.

Во время задержания и проведения обысков у подозреваемых изъято более 250 граммов наркотического средства героин, электронные весы для взвешивания и последующего сбыта наркотиков, а также денежные средства — более 200 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовные дела. Злоумышленницам грозит лишение свободы до 20 лет с денежным штрафом до одного миллиона рублей.

Фигурантки дела находятся под стражей.

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