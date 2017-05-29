При пожаре в Тюменской области погибла семья из четырех человек

Пожар произошел в частном доме в городе Заводоуковск. «Трое детей разных возрастов и взрослый погибли в пожаре. Еще одного пострадавшего увезли с места происшествия в больницу. Предположительно, это одна семья», — сказали в диспетчерской службе.

По данным регионального управления МЧС России, пожар произошел в ночь на понедельник, 29 мая. В тушении пожара были задействованы 23 человека и 11 единиц техники.

Причины возгорания устанавливаются.

22 апреля в Ижевске в результате пожара погибли четыре человека — пожилая пара и двое их внуков в возрасте около 10 лет. В тот же день при пожаре в частном жилом доме в Томской области погибли трое.