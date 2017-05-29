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04:07 (мск), источник: Губерния онлайн

В одном из интернатов Хабаровского края престарелых и инвалидов кормили кашей с клещами

Специалисты управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО провели проверку в черняевском доме-интернате для престарелых и инвалидов, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу регионального ведомства.

«Выявлены нарушения требований законодательства в области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов его переработки», — отмечается в сообщении пресс-службы.

Всего служащие обнаружили шесть партий крупы, которые не соответствуют требованиям нормативных документов. В частности, были выявлены 2,8 килограмма гречки, зараженной хлебными клещами. Все крупы исследовали в лаборатории, в дальнейшем было выдано предписание о запрете их использования.

Юридическое и должностное лица оштрафованы. Также с сотрудниками провели разъяснительную работу.

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