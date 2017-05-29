В одном из интернатов Хабаровского края престарелых и инвалидов кормили кашей с клещами
Специалисты управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО провели проверку в черняевском
Специалисты управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО провели проверку в черняевском
«Выявлены нарушения требований законодательства в области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов его переработки», — отмечается в сообщении
Всего служащие обнаружили шесть партий крупы, которые не соответствуют требованиям нормативных документов. В частности, были выявлены 2,8 килограмма гречки, зараженной хлебными клещами. Все крупы исследовали в лаборатории, в дальнейшем было выдано предписание о запрете их использования.
Юридическое и должностное лица оштрафованы. Также с сотрудниками провели разъяснительную работу.