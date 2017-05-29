Водитель в Приморье сбил трех пешеходов и скрылся с места ДТП
Полиция в Приморье устанавливает обстоятельства аварии, в результате которой два пешехода пострадали, один погиб, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на «Интерфакс».
Полиция в Приморье устанавливает обстоятельства аварии, в результате которой два пешехода пострадали, один погиб, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на «Интерфакс».
После ДТП водитель покинул место аварии. В результате пострадали три человека. Один из пострадавших получил тяжелые травмы, от которых скончался до приезда бригады врачей, двоим пострадавшим помощь оказана на месте происшествия, после чего назначено амбулаторное лечение.
Полиция в городе Партизанске обнаружила автомобиль со следами причастности к ДТП, спустя несколько часов в селе Новицкое задержан предполагаемый водитель — виновник ДТП. На момент задержания он был пьян.