Водитель в Приморье сбил трех пешеходов и скрылся с места ДТП

Пресс-служба краевого УГИБДД сообщила, что в районе 35 км автодороги Находка—Лазо—Ольга—Кавалерово водитель не справился с управлением и сбил пешеходов, стоявших на краю дороги.

После ДТП водитель покинул место аварии. В результате пострадали три человека. Один из пострадавших получил тяжелые травмы, от которых скончался до приезда бригады врачей, двоим пострадавшим помощь оказана на месте происшествия, после чего назначено амбулаторное лечение.

Полиция в городе Партизанске обнаружила автомобиль со следами причастности к ДТП, спустя несколько часов в селе Новицкое задержан предполагаемый водитель — виновник ДТП. На момент задержания он был пьян.