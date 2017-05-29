Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Фильм Сергея Лозницы освистали в Каннах
Участники "Поле чудес" рассказали, как шоу обманывает зрителей
В регионах начали выдавать ипотеку под 7% годовых
Максим Виторган забрал сына в Санкт-Петербург
Как выглядит самая привлекательная женщина в мире (фото)
Как советский фарфор и чужие фото «вдохновляют» художниковВ США разгорается скандал вокруг новой скульптуры одного из самых высокооплачиваемых художников современности
Депп и еще 7 актеров — секс-символов, которые нас разочаровали
От Ходченковой до Хайек: звезды на юбилее Каннского фестиваля
Жильцы первых 18 пятиэтажек отказались от расселения
Названы лучшие для жизни районы Петербурга
«2 самые лучшие в мире подлодки»: Трамп разболтал секрет США
США умеют вызывать аномальную жару в РФ – эксперт
64-летняя жена Макрона надела мини на встречу с Меланией Трамп
Екатерина Климова с семьей путешествуют по Иордании (фото)
СМИ: Минобороны РФ построят вертолетоносец несмотря на санкции
США умеют вызывать аномальную жару в РФ – эксперт
Штраф «за красный»: тип светофора не имеет значения
Lotus перейдет под контроль китайцев
Фоторепортажи
10Последний звонок-2017 в России
14События недели в фотографиях
10110 лет со дня рождения Лоуренса Оливье
10В тени красоты
04:59 (мск), источник: Губерния онлайн

Житель Хабаровска проиграл все деньги и отправился грабить магазины

Молодой человек отделался условным сроком.

В Краснофлотском районном суде вынесен приговор 22-летнему молодому человеку, который совершил два разбойных нападения на продуктовые магазины, сообщает портал «Губерния».

На преступления уроженец Бикинского района пошел в середине февраля 2017 года — после того, как проиграл все свои деньги в зале игровых автоматов. Задержали налетчика недалеко от торгового павильона на улице Уборевича. Молодой человек, вооруженный пневматическим пистолетом, ворвался в этот магазин и потребовал у продавца деньги. Забрав из кассы 58 тысяч рублей, разбойник попытался скрыться, но был пойман охранником.

«Дело рассмотрено в особом порядке, так как осужденный вину признал, в содеянном раскаялся и активно способствовал расследованию преступления. С учетом молодого возраста, наличия малолетнего ребенка, а также того факта, что к уголовной ответственности [мужчина] раньше не привлекался, судом Краснофлотского района ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года», — рассказала старший помощник прокурора Краснофлотского района Хабаровска Ирина Борисенкова.

Фигуранта также обязали возместить ущерб владельцам магазинов, которые он ограбил.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Золотую медаль Ассамблеи народов России вручили губернатору Хабаровского края
Пхеньян произвел запуск ракеты Scud
Турчинов призвал построить «крепость» на границе с Россией
При распределении дополнительных доходов выиграли силовики
Черногория обвинила Россию во вмешательстве во внутренние дела
В понедельник Макрон сводит Путина на выставку в Версале
В Манчестере задержали подозреваемого в причастности к теракту
Выпускники 2017 года напишут свой первый ЕГЭ
Спорт
Почему «Зенит» избавился от Луческу В воскресенье клуб из Петербурга отправил 71-летнего румынского тренера в отставку. Подводим итоги его работы, в которых минусы явно перевешивают плюсы
Авто
Mercedes готовит новую модель EQ Mercedes-Benz продолжит делать шаги по развитию своего нового бренда EQ
Hi-Tech
Samsung Galaxy S9 и S9+: разработка идет полным ходом Появилась первая информация о будущем флагмане
Кино
Депп и еще 7 актеров — секс-символов, которые нас разочаровали 15–20 лет назад имена этих актеров прочно ассоциировались со словами вроде «магнетизм», «харизма» и «успех». Однако времена поменялись, и они вместе с ними, причем далеко не в лучшую сторону
Недвижимость
Хочу продать квартиру – как узнать, сколько она стоит?
В регионах начали выдавать ипотеку под 7% годовых
Жилье в пятиэтажках под снос оценят по рыночной цене
Итальянцы построят в России дома по принципу «Лего»
Леди
Чем модные привычки кореянок отличаются от наших Кто вдохновляет современных корейцев, где купить платье, похожее на национальный костюм, а также какие тенденции популярны в Сеуле сейчас — в нашей статье
Дети
Стефания Маликова пожаловалась на испорченный последний звонок Дети знаменитостей попрощались со школой.
Все о ремонте
Частые ошибки, совершаемые при ремонте ванной комнаты
7 ошибок в оформлении загородного дома
Как самостоятельно сделать ремонт в санузле
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь