Житель Хабаровска проиграл все деньги и отправился грабить магазины

В Краснофлотском районном суде вынесен приговор 22-летнему молодому человеку, который совершил два разбойных нападения на продуктовые магазины, сообщает портал «Губерния».

На преступления уроженец Бикинского района пошел в середине февраля 2017 года — после того, как проиграл все свои деньги в зале игровых автоматов. Задержали налетчика недалеко от торгового павильона на улице Уборевича. Молодой человек, вооруженный пневматическим пистолетом, ворвался в этот магазин и потребовал у продавца деньги. Забрав из кассы 58 тысяч рублей, разбойник попытался скрыться, но был пойман охранником.

«Дело рассмотрено в особом порядке, так как осужденный вину признал, в содеянном раскаялся и активно способствовал расследованию преступления. С учетом молодого возраста, наличия малолетнего ребенка, а также того факта, что к уголовной ответственности [мужчина] раньше не привлекался, судом Краснофлотского района ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года», — рассказала старший помощник прокурора Краснофлотского района Хабаровска Ирина Борисенкова.

Фигуранта также обязали возместить ущерб владельцам магазинов, которые он ограбил.