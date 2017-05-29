В Приморье продолжает действовать особый противопожарный режим; пожаров не было 5 дней
Население получило штрафы на полмиллиона рублей.
Население получило штрафы на полмиллиона рублей.
В Приморье продолжает сохраняться особый противопожарный режим, при том, что природных пожаров на территории региона не было с 24 мая, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
Всего с начала пожароопасного сезона 2017 года в крае был зарегистрирован 381 лесной пожар. За нарушение противопожарного режима оштрафовано около 300 человек, сумма штрафов составляет более полумиллиона рублей.
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Отметим, что в начале пожароопасного сезона на правительственном уровне главам дальневосточных и сибирских регионов было обещано жесткое наказание за массовые лесные пожары, аналогичные пожарам прошлых годов: санкции — вплоть до снятия с постов. Вскоре после этого в Приморье был введен особый противопожарный режим.