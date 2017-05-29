В Приморье продолжает действовать особый противопожарный режим; пожаров не было 5 дней

В Приморье продолжает сохраняться особый противопожарный режим, при том, что природных пожаров на территории региона не было с 24 мая, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу региональной администрации. Последний пожар был потушен в среду в Пожарском районе.

Всего с начала пожароопасного сезона 2017 года в крае был зарегистрирован 381 лесной пожар. За нарушение противопожарного режима оштрафовано около 300 человек, сумма штрафов составляет более полумиллиона рублей.

— По-прежнему в приморских лесах запрещено разведение костров, сжигание мусора на территориях муниципалитетов. Оперативные группы лесоохраны и пожарные подразделения находятся в постоянной готовности на случай возникновения угрозы лесных пожаров. Также продолжают проводиться и профилактические мероприятия по пресечению нарушений противопожарного режима, сказал ответственный за ЧС в Приморье вице-губернатор Евгений Вишняков.

Отметим, что в начале пожароопасного сезона на правительственном уровне главам дальневосточных и сибирских регионов было обещано жесткое наказание за массовые лесные пожары, аналогичные пожарам прошлых годов: санкции — вплоть до снятия с постов. Вскоре после этого в Приморье был введен особый противопожарный режим.