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05:40 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Ачинске грузовик с молоком взорвался после ДТП

В результате происшествия пострадал водитель ГАЗели.

На ул. Профсоюзов в Ачинске ГАЗель не уступила дорогу иномарке Toyota Land Cruiser. Машины столкнулись, а грузовик вспыхнул посреди проезжей части. Огонь быстро распространился на второй автомобиль, уничтожив оба транспортных средства. Авария произошла в воскресенье, 28 мая. Фотографии с места происшествия опубликовали очевидцы в соцсетях.

По данным ГИБДД, водитель грузовика решил проскочить перекресток с ул. Манкевича перед машиной Toyota Land Cruiser. Однако иномарка на скорости протаранила ГАЗель, в которой перевозили баллоны с молоком. Удар пришелся на бензобак грузовика, из-за чего он взорвался и начал гореть.

Водители вызвали на место сотрудников МЧС. Пожарные потушили огонь, однако машины успели сильно выгореть. В ГИБДД пояснили, что в аварии пострадал водитель ГАЗели. Мужчине на месте оказали медицинскую помощь.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции. Полицейские выясняют все обстоятельства ДТП.

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