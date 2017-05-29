Под Минусинском частный самолет оставил без электричества три поселка

Около поселка Лугавское Минусинского района частный легкомоторный самолет совершил жесткую посадку. Аппарат задел линии электропередач. Из-за этого поселки Лугавское, Знаменское и Тагарское на время остались без электричества. Инцидент произошел 28 мая. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Одноместный самолет летел из Абакана в Шушенское. Пилот не справился с управлением, принял решение срочно посадить мини-судно и зацепил провода ЛЭП.

«В кабине самолета находился один человек — пилот. В результате данного инцидента погибших и травмированных нет, самолет не поврежден», — говорится в сообщении.

Чтобы восстановить электричество в поселках на место отправили бригаду энергетиков. В 8:34 на сайте ГУ МЧС по Красноярскому краю появилась информация, что электричество в населенных пунктах полностью восстановлено.