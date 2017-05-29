Под Минусинском частный самолет оставил без электричества три поселка
Летательный аппарат совершил жесткую посадку.
Летательный аппарат совершил жесткую посадку.
Около поселка Лугавское Минусинского района частный легкомоторный самолет совершил жесткую посадку. Аппарат задел линии электропередач.
Одноместный самолет летел из Абакана в Шушенское. Пилот не справился с управлением, принял решение срочно посадить
«В кабине самолета находился один человек — пилот. В результате данного инцидента погибших и травмированных нет, самолет не поврежден», — говорится в сообщении.
Чтобы восстановить электричество в поселках на место отправили бригаду энергетиков. В 8:34 на сайте ГУ МЧС по Красноярскому краю появилась информация, что электричество в населенных пунктах полностью восстановлено.