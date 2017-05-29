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05:52 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Под Минусинском частный самолет оставил без электричества три поселка

Летательный аппарат совершил жесткую посадку.

Около поселка Лугавское Минусинского района частный легкомоторный самолет совершил жесткую посадку. Аппарат задел линии электропередач. Из-за этого поселки Лугавское, Знаменское и Тагарское на время остались без электричества. Инцидент произошел 28 мая. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Одноместный самолет летел из Абакана в Шушенское. Пилот не справился с управлением, принял решение срочно посадить мини-судно и зацепил провода ЛЭП.

«В кабине самолета находился один человек — пилот. В результате данного инцидента погибших и травмированных нет, самолет не поврежден», — говорится в сообщении.

Чтобы восстановить электричество в поселках на место отправили бригаду энергетиков. В 8:34 на сайте ГУ МЧС по Красноярскому краю появилась информация, что электричество в населенных пунктах полностью восстановлено.

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