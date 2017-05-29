Катер с пассажирами пошел ко дну Оби

Инцидент произошел вечером 28 мая, рассказали очевидцы. По их словам, водитель катера решил показать экстремальное вождение и заложил слишком крутой вираж. В это время на борту судна, помимо него, находились две женщины.

Жизни пассажирок спасли надетые на них спасательные жилеты. Что касается водителя катера, то, по некоторым данным, он был пьян.