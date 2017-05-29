Катер с пассажирами пошел ко дну Оби
Авария на воде случилась рядом с набережной Оби в Новосибирске — речное судно с пассажирами на борту перевернулось и пошло ко дну, сообщает «Инцидент Новосибирск».
Авария на воде случилась рядом с набережной Оби в Новосибирске — речное судно с пассажирами на борту перевернулось и пошло ко дну, сообщает «Инцидент Новосибирск».
Инцидент произошел вечером 28 мая, рассказали очевидцы. По их словам, водитель катера решил показать экстремальное вождение и заложил слишком крутой вираж. В это время на борту судна, помимо него, находились две женщины.
Жизни пассажирок спасли надетые на них спасательные жилеты. Что касается водителя катера, то, по некоторым данным, он был пьян.
«Они часто так чудят там. Сколько раз наблюдала, как в опору моста летит, и в последний момент резко выворачивает. Народ визжит, они довольны, а тут, видимо,
Очевидец Анастасия Орлова рассказала, что потерпевших крушение подвез к берегу другой катер. Она добавила, что одна из женщин потеряла ботинок и, возможно, сумку с ценными вещами.
В июле прошлого года в опасном положении оказались две 18-летние девушки, поневоле отправившиеся в плавание по Оби на надувном матрасе. Сильным течением девушек уносило вниз по реке. Путешественниц вовремя заметили спасатели, которые отбуксировали их назад к берегу.