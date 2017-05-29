Огонь с горящей фуры перекинулся на кафе на трассе под Новосибирском, об этом «Вестям» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по НСО.

По предварительным данным, около села Ояш на 92-м километре трассы «Р-255» загорелась фура, которая перевозила лакокрасочные материалы. Тара с жидкостью получила повреждения, часть лакокрасочных материалов вытекла и загорелась. Огонь перекинулся на придорожное кафе.

Сейчас сотрудники МЧС работают на месте происшествия.

Причины и обстоятельства ЧП выясняются.

«Вести» следят за развитием событий.