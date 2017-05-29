Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Николь Кидман не сдержала слез на премьере в Каннах
Участники "Поле чудес" рассказали, как шоу обманывает зрителей
Грузия назвала «циничным шагом» действие России
Стефания Маликова пожаловалась на испорченный последний звонок
Нюша и ее жених впервые вышли в свет вместе
Как советский фарфор и чужие фото «вдохновляют» художниковВ США разгорается скандал вокруг новой скульптуры одного из самых высокооплачиваемых художников современности
Депп и еще 7 актеров — секс-символов, которые нас разочаровали
От Ходченковой до Хайек: звезды на юбилее Каннского фестиваля
Жильцы первых 18 пятиэтажек отказались от расселения
Названы лучшие для жизни районы Петербурга
СМИ: Ту-160 одним залпом может снести десяток американских штатов
США умеют вызывать аномальную жару в РФ – эксперт
Нюша и ее жених впервые вышли в свет вместе
Как выглядит самая привлекательная женщина в мире (фото)
СМИ: Минобороны РФ построят вертолетоносец несмотря на санкции
США умеют вызывать аномальную жару в РФ – эксперт
Mercedes готовит новую модель EQ
Необычная викторина по «Звездным войнам»
Фоторепортажи
12Воспоминания Набережной Круазет
10Последний звонок-2017 в России
11«Мисс США-2017» стала сотрудница комиссии по ядерному регулированию
9Теракт в Манчестере
08:01 (мск), источник: Вести - Пермь

70 заболевших: Пермскую школу закрыли на карантин

В пермской школе № 30 высокая температура и рвота проявились у 70 учеников.

Источник: Вести - Пермь

Как пишут пользователи социальных сетей, массовое отравление произошло в пермской школе № 30. По предварительным данным, высокая температура и рвота проявились у 70 учеников. В городском департаменте образования заявили, что действительно факты заболевания ротавирусной инфекцией у детей зафиксированы. Само заведение и столовая уже закрыты на карантин.

Ученик: «Отравились, всех рвет. Примерно 70 человек из разных классов. Скорее всего, отравились в столовой. Сейчас столовая не работает. Объявили карантин, школа закрыта».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Официантку уволили за секс с Орландо Блумом
Элитные автомобили "Кортеж" будут переданы в Кремль в 2017 году. ФОТО
Официантку уволили за секс с Орландо Блумом
Пхеньян произвел запуск ракеты Scud
Турчинов призвал построить «крепость» на границе с Россией
При распределении дополнительных доходов выиграли силовики
Черногория обвинила Россию во вмешательстве во внутренние дела
В понедельник Макрон сводит Путина на выставку в Версале
Минэнерго сообщило о масштабной энергоаварии в Сибири
На Ставрополье из-за паводка эвакуируют семь населенных пунктов
Спорт
Почему «Зенит» избавился от Луческу В воскресенье клуб из Петербурга отправил 71-летнего румынского тренера в отставку. Подводим итоги его работы, в которых минусы явно перевешивают плюсы
Авто
Mercedes готовит новую модель EQ Mercedes-Benz продолжит делать шаги по развитию своего нового бренда EQ
Hi-Tech
Samsung Galaxy S9 и S9+: разработка идет полным ходом Появилась первая информация о будущем флагмане
Кино
Депп и еще 7 актеров — секс-символов, которые нас разочаровали 15–20 лет назад имена этих актеров прочно ассоциировались со словами вроде «магнетизм», «харизма» и «успех». Однако времена поменялись, и они вместе с ними, причем далеко не в лучшую сторону
Недвижимость
Экологи: реновация погубит 2,7 тысячи гектаров насаждений в Москве
Хочу продать квартиру – как узнать, сколько она стоит?
Получение бесплатной земли существенно упростят
Жилье в пятиэтажках под снос оценят по рыночной цене
Леди
Чем модные привычки кореянок отличаются от наших Кто вдохновляет современных корейцев, где купить платье, похожее на национальный костюм, а также какие тенденции популярны в Сеуле сейчас — в нашей статье
Дети
Стефания Маликова пожаловалась на испорченный последний звонок Дети знаменитостей попрощались со школой.
Все о ремонте
Плюсы и минусы квартир-студий
Как контролировать ремонт: советы профи
Как оформить кухню: 11 современных решений
Дизайн маленького участка: 10 отличных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь